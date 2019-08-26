Южная Осетия отмечает признание независимости Россией

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия в понедельник отмечает 11-ю годовщину признания независимости республики Россией этнографическим праздником, грандиозным концертом и салютом в цветах триколоров двух стран, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня Южная Осетия отмечает поистине великий праздник, который был установлен в память о том августовском дне 2008 года, когда президент Российской Федерации Дмитрий Медведев (в 2008 году) выступил с заявлением о признании Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия", - сказал президент закавказской республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании, посвященном Дню признания независимости.

По словам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, прибывшего на празднование в Цхинвал, "это общий праздник для всех осетин, как на юге, так и на севере Осетии". "11 лет назад, благодаря совместным усилиям наши братья на юге Осетии отстояли независимость Южной Осетии. Очень приятно видеть, как республика развивается в мирных условиях", - сказал Битаров журналистам, пожелав народу Осетии мира и процветания.

Этнопраздник и самый тягучий "Дзыкка"

Этнографический праздник "Наследие предков" - в этот день прошел в селении Хетагурово в трех километрах к западу от Цхинвала. Там все четыре административных района республики обустроили национальные осетинские подворья. Традиционными блюдами национальной кухни угощали всех гостей праздника. Свои достижения там же на ярмарке товаров продемонстрировали все югоосетинские предприятия и народные умельцы.

"Этнопраздник "Наследие предков" республика празднует с 2008 года как дань России, которая спасла наш народ и признала нашу независимость. Это дань нашим предкам, оставившим нам богатейшее наследие, которое мы обязаны сохранить и передать последующим поколениям. Этот праздник мы будем организовывать каждый год, но при этом каждый раз удивляя гостей чем-то новым", - сообщила ТАСС министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева.

В этом году районы соревновались в приготовлении самого тягучего "Дзыкка" - национального блюда (каша) из свежего пресного осетинского сыра и муки. Главной особенностью правильно приготовленного блюда является его тягучесть. Самой тягучей стало "Дзыкка" жительницы селения Джер Цхинвальского района Южной Осетии, приготовившей там же на костре большой чан этого блюда, который можно было вытянуть на более чем 2 м.

По словам министра культуры республики, "праздничные сюрпризы" продолжатся на республиканском стадионе в Цхинвале, где пройдет большой концерт с участием российского певца и продюсера Доминика Джокера и звезд осетинской эстрады. "Завершится празднование грандиозным красочным салютом, который в этом году впервые будет исполнен в цветах триколоров России и Южной Осетии", - уточнила Зассеева.

О признании

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.