В Румынии распалась правящая коалиция после выхода из нее одной из партий

БУХАРЕСТ, 26 августа. /ТАСС/. Правящая коалиция Румынии распалась в результате принятого в понедельник решения руководства Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) выйти из нее. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Коллеги приняли решение отказаться от правления вместе с Социал-демократической партией (СДП)", - приводит агентство слова лидера АЛДЕ Кэлина Попеску-Тэричану, который сообщил на пресс-конференции, что провел в понедельник встречу с лидером СДП, премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, "чтобы обсудить спасение ситуации", однако встреча оказалась безрезультатной.

Основной причиной разногласий в коалиции стало выдвижение каждой партией собственного кандидата в президенты. Каждая партия настаивала, чтобы ее кандидат получил общую поддержку. После того, как СДП отказалась пойти на уступки, АЛДЕ потребовал реорганизовать правительство, сократив количество министров, и принять новую программу правления, угрожая в противном случае выйти из коалиции.

Попеску-Тэричану сказал, что партийное руководство постановило вывести министров АЛДЕ из правительства, добавив, что министры, которые откажутся покинуть кабинет, будут исключены из партии. "Мне не известно ни об одном члене АЛДЕ, который не будет уважать этого решения", - сказал он, комментируя сообщение о том, что глава МИД Рамона Мэнеску не хочет оставлять свой пост в правительстве Виорики Дэнчилэ.

Попеску-Тэричану сказал также, что не будет баллотироваться на пост президента Румынии в ноябре этого года и оставит должность спикера Сената. Он также сообщил, что АЛДЕ, как оппозиционная партия, проголосует за вотум недоверия правительству, который намерена вынести на обсуждение Национал-либеральная партия.

После парламентских выборов 2016 года к власти в Румынии пришла левоцентристская правящая коалиция в составе СДП и АЛДЕ. В результате распада коалиции СДП теряет парламентское большинство и, соответственно, право образовать новый кабинет. Ожидается, что она будет искать новых союзников в парламенте, чтобы остаться у власти.