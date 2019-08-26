СМИ: должность вице-спикера Рады займет внефракционный депутат

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Должность вице-спикера Верховной рады, на которую претендовали украинские партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" Петра Порошенко, достанется внефракционным депутатам. Такое решение было принято в понедельник на заседании подготовительной группы парламента, сообщает издание "Украинская правда".

"Кресло вице-спикера решили отдать внефракционным депутатам", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников "Украинской правды", в ходе заседания подготовительной группы были распределены еще ряд должностей в Раде: парламентский комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", по вопросам молодежи и спорта - депутат "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции - представитель "Европейской солидарности".

Комментируя состоявшееся заседание, избранный депутатом от "Европейской солидарности" Артур Герасимов отметил, что его партия получила наименьшее представительство в руководстве комитетами. "Слуга народа" получила 68 должностей председателей, первых заместителей и так далее. "Голос" - 13. "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - по 11, внефракционным отдали девять должностей и руководство комитетом по правам человека. А "Европейская солидарность" получила всего три места: председателя комитета и двух заместителей", - сказал он.

Во вторник запланировано заседание рабочих подгрупп и подготовительной группы парламента, где должны окончательно утвердить распределение по комитетам.