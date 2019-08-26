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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: сотни венесуэльцев заблокировали пограничный переход между Колумбией и Эквадором

Ранее президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, в соответствии с которым венесуэльцам для въезда в страну будет требоваться виза

ТАСС, 26 августа. Несколько сотен венесуэльских мигрантов заблокировали работу пограничного перехода между Колумбией и Эквадором, перекрыв мост Румичака. Об этом в понедельник сообщает агентство EFE.

Граждане Боливарианской Республики протестуют против новой меры властей Эквадора, которая с сегодняшнего дня подразумевает получение ими визы для въезда в страну. Полиция в данный момент наблюдает за ситуацией и не предпринимает активных действий.

26 июля президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, в соответствии с которым венесуэльцам для въезда в страну начиная с 26 августа будет требоваться виза. По заявлению колумбийской миграционной службы, с тех пор более 85 тыс. граждан Венесуэлы покинули Колумбию по мосту Румичака.

Ранее о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу. В 2018 году из-за наплыва мигрантов обе страны ужесточили правила пересечения границ: венесуэльцев обязали предъявлять паспорта, а не национальные удостоверения личности, как было раньше.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Теги
КолумбияЭквадорВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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