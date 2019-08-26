СМИ: Чехия трудоустроит 40 тыс. работников с Украины

ПРАГА, 27 августа. /ТАСС/. Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Об этом в понедельник вечером сообщило Чешское радио.

Крупнейшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс. граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тыс. украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдавии и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно €40 млн) для оказания помощи Украине, Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит 20 млн крон (около €790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.