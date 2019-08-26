Участники акции протеста у аэропорта Мехико обратились к президенту Мексики

МЕХИКО, 27 августа. /ТАСС/. Акция протеста родителей детей, страдающих онкологическими заболеваниями, была организована в понедельник у международного аэропорта столицы Мексики. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

Участники манифестации потребовали от правительства во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором срочно выделить средства на приобретение лекарств, необходимых для лечения их детей. Протестующие блокировали подъезды к воздушной гавани, что серьезно осложнило дорожное движение в этом районе. Сотрудники Федеральной полиции не вступали в конфликт с манифестантами, ограничившись просьбами не препятствовать передвижению людей и автомобилей. Акция не повлияла на работу аэропорта по приему и отправке воздушных судов.

Участники демонстрации пригрозили властям продолжать протесты в Мехико до тех пор, пока их требования не будут услышаны.