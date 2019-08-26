Politico: эмиссар США по КНДР рассматривается на должность первого замгоссекретаря

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн серьезно рассматривается на должность первого замгоссекретаря Джона Салливана, которого глава Белого дома Дональд Трамп может назначить на пост нового посла в России. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Они подчеркивают, что кандидатура Салливана, который на прошлой неделе уже встречался с Трампом в Белом доме, скорее всего, будет выдвинута в ближайшие недели на должность посла США в России вместо Джона Хантсмана, который покидает свой пост в начале октября. Издание подчеркивает, что процесс подбора кандидатуры на пост первого замгоссекретаря, которую еще должен утвердить Сената Конгресса США, находится на раннем этапе. Тем не менее, указывают источники Politico, занимавшийся переговорами на рабочем уровне с северокорейской стороной Бигэн является одним из фаворитов. На этот пост также рассматривается другой заместитель главы Госдепартамента Брайан Булатао, который работал в ЦРУ, когда его возглавлял нынешний госсекретарь Майкл Помпео.

"Хорошо, когда есть те, кто уже работает в системе, - отметил источник газеты. - Они понимают, как идет процесс. Они уже получили доступ к секретной информации".

Эмиссар США по КНДР также рассматривался на пост посла США в России, но отказался от этого предложения, поскольку решил сконцентрировать свои усилия на проблеме денуклеаризации КНДР.