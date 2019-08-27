СМИ: ряд стран Группы Лимы отклонили идею Венесуэлы о встрече глав МИД стран Амазонии

КАРАКАС, 27 августа. /ТАСС/. Несколько государств, входящих в Группу Лимы, отказались от предложения властей Венесуэлы провести внеочередную встречу глав МИД стран Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки для поиска путей устранения последствий пожаров в регионе. Об этом в понедельник сообщил телеканал Telesur.

"Венесуэла осуждает необычную позицию властей некоторых стран региона Амазонки, которые утверждают, что являются частью Группы Лимы и выступают против идеологических причин созыва экстренного совещания. Мы должны действовать, - приводит канал слова министра иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреасы. - Эти правительства отдают предпочтение навязчивому идеологическому фундаментализму, а не их этическому и правовому обязательству защищать тропическую фауну Амазонки, а также общины и народы, которые населяют регион".

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки или Амазонский пакт - международное объединение, созданное с целью обеспечить сохранение природного наследия Амазонки и включающее Бразилию, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Колумбию, Перу, Суринам и Эквадор.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.