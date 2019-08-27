В Госдепартаменте сообщили, что не исключали Палестину из списка стран и территорий

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США не исключал Палестину из опубликованного на своем сайте списка стран и территорий, портал ведомства в данный момент обновляется. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе Госдепартамента.

"Сайт обновляется. Никаких изменений в нашей политике [по Палестине] не происходило", - отметил он.

Ранее официальный представитель палестинского руководства в Рамалле Набиль Абу Рудейна подверг критике американское внешнеполитическое ведомство за приписываемое ему исключение Палестины из списка стран и территорий. На данный момент на сайте Госдепартамента нельзя получить доступ к странице с информацией о Государстве Палестина.

На полях прошедшего во французском городе Биарриц саммите Группы семи (G7) президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века" - планом по урегулированию палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Вашингтон. Он также указал, что политическая часть этого документа может быть обнародована до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 17 сентября.

В конце июня Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который неофициально именуется "сделкой века". Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна Манаме прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.