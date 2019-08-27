В республике Науру парламент избрал нового президента

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Парламент республики Науру избрал Лионеля Айнгимеа новым президентом государства. Об этом во вторник сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, один из 19 избранных в минувшее воскресенье депутатов местного парламента Лионель Айнгимеа принял присягу в качестве нового президента страны, сменив на этом посту Бэрона Уаку, возглавлявшего государство с 11 июня 2013 года.

Сообщается что Айнгимеа, ранее занимавший пост помощника министра госслужбы, юстиции и пограничного контроля Науру, победил в голосовании на высший государственный пост, заручившись 12 голосами законодателей, против высказались шестеро.

Перед голосованием по кандидатуре президента страны парламентарии Науру избрали также спикера законодательного органа, которым стал Маркус Стивен.