СМИ: глава Гонконга обсудила с молодежью пути выхода из кризиса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 августа. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в понедельник провела встречу за закрытыми дверями с представителями молодежи для обсуждения путей нормализации обстановки в городе, охваченном протестами. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

По данным ее источников, в диалоге приняли участие около двадцати человек в возрасте до 30 лет, не связанных с какими-либо политическими движениями. Встреча, как утверждает издание, была инициирована канцелярией центрального правительства КНР в этом специальном административном районе. Глава исполнительной власти общалась с молодежью около часа, а сопровождающие ее министры - около трех часов.

Неделю назад Кэрри Лам объявила о планах создать платформу для диалога со всеми слоями населения с целью поиска путей выхода из нынешнего внутриполитического кризиса, вызванного попытками продвижения закона об экстрадиции. В июле глава администрации дважды предлагала встретиться с лидерами студенческих протестных движений в Гонконге, но те ответили отказом.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувшие выходные в городе вспыхнули очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.