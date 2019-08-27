Лукашенко: Белоруссия и Молдавия продолжат интенсивный и конструктивный диалог

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего молдавского коллегу Игоря Додона с национальным праздником - Днем независимости, - выразив убежденность в том, что интенсивный и конструктивный межгосударственный диалог будет продолжен. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Большую роль в углублении тесного партнерства играет ваше личное внимание к развитию всесторонних связей с Республикой Беларусь, - говорится в поздравлении. - Убежден, что интенсивный и конструктивный межгосударственный диалог будет продолжен в интересах роста благосостояния белорусского и молдавского народов". Глава государства отметил, что многоплановое и плодотворное сотрудничество двух стран опирается на прочные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.

Президент Молдавии достаточно часто бывает в Белоруссии. Последний раз он приезжал на открытие II Европейских игр в июне. В апреле Додон также встречался с Лукашенко в Минске. На ней белорусский лидер подчеркнул важность для Белоруссии дружественных отношений с Молдавией, отметив готовность сотрудничать с этой страной по всем направлениям, которые интересны ей. Лукашенко посещал Молдавию с официальным визитом в апреле 2018 года.