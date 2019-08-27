Израильские военные сообщили об аресте восьми палестинцев на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Израильские военные арестовали в ночь на вторник восемь разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу восемь подозреваемых, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности, участие в массовом терроре, беспорядках, насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

Арестованные переведены для допросов в контрразведку, указали в пресс-службе.