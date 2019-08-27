Решение по делу экс-премьера Малайзии будет вынесено не позднее 11 ноября

СИНГАПУР, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии не позднее 11 ноября вынесет решение по делу экс-премьера Наджиба Разака, который обвиняется в хищениях в государственном инвестиционном фонде SRC International на сумму около $11,5 млн. Об этом сообщил во вторник судья Мохамед Газали.

"Верховный суд утвердил 11 ноября как крайний срок, когда должно быть вынесено окончательное решение", - говорится в распространенном заявлении Газали.

Судебный процесс начался 3 апреля, но заседания постоянно переносятся из-за отводов адвокатов бывшего премьера. Наджибу предъявлено семь обвинений, в том числе в отмывании денег, злоупотреблениях служебным положением. Ему могут грозить заключение под стражу на срок до 20 лет и телесные наказания. Кроме того, предусмотрен штраф, равный пятикратному размеру суммы нанесенного ущерба.