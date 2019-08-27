Авиакомпания "Белавиа" с октября увеличит число рейсов в Грузию

ТБИЛИСИ, 27 августа. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" со 2 октября введет два дополнительных рейса в направлении Тбилиси. Об этом во вторник сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"По воздушному маршруту Минск-Тбилиси-Минск со 2 октября будет добавлено два дополнительных рейса (в среду и воскресенье). Рейсы между двумя столицами до 23 октября будут выполняться девять раз в неделю", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, полеты будут осуществляться самолетами "Boeing-737", "Embraer E-190" и "Embraer E-170". По данным агентства, "Белавиа" рассматривает возможность увеличения числа рейсов в Грузию и на зимний сезон.

23 августа пресс-служба МИД Грузии сообщила, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время визита в Белоруссию обсудил с президентом Александром Лукашенко возможность ввода дополнительных прямых авиарейсов между странами.