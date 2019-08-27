Представители британских оппозиционных партий договорились не допустить Brexit без сделки

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Представители британских оппозиционных партий и независимые депутаты договорились совместно работать над тем, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном во вторник по итогам встречи, которая состоялась по инициативе лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

"Участники [встречи] согласились с необходимостью действовать сообща с целью поиска практических шагов по недопущению выхода без сделки, включая возможность принятия законов или объявления вотума недоверия [правительству]", - отмечается в итоговом документе.

Во встрече приняли участие депутаты от Шотландской национальной партии, партии "Либеральные демократы", независимые народные избранники.

Участники заседания, которое продлилось более часа, обратили внимание на появившуюся в газетах информацию о том, что премьер-министр Борис Джонсон изучает вариант приостановления работы парламента для реализации Brexit. В связи с этим оппозиционные народные избранники согласились, что "Джонсон показал, что он открыт для использования недемократических способов для того, чтобы продавить вариант выхода без сделки".

Депутаты назвали состоявшуюся встречу "продуктивной и детальной", договорившись в будущем встречаться вновь в этом формате.

По парламентскому пути

Депутат Партии "зеленых" Каролайн Лукас, принявшая участие во встрече, подчеркнула необходимость применения законодательных инструментов для недопущения катастрофичного сценария выхода из ЕС. "Мы были едины по широкому кругу вопросов, прежде всего согласившись с тем, что выход без сделки станет катастрофой для нашей страны и что мы должны сделать все, что понадобится, чтобы избежать этого. Что принципиально важно, путь принятия соответствующих законов - наиболее верный путь, чтобы сделать это, чтобы продлить статью 50 [Лиссабонского договора о ЕС], чтобы избавиться от крайней даты, установленной на 31 октября, к которой премьер-министр несется со все большей безответственностью", - заявила она в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).