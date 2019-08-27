Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что засекли во вторник запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Об этом говорится в распространенном армейской пресс-службой заявлении.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В результате сработала сирена оповещения об атаке на соответствующем участке незаселенной местности", - говорится в документе.

"Судя по всему, было запущено больше ракет, которые упали на территории самого сектора Газа", - добавили в пресс-службе.