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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по Израилю

Сработала сирена оповещения об атаке, утверждает израильская армия

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что засекли во вторник запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Об этом говорится в распространенном армейской пресс-службой заявлении.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В результате сработала сирена оповещения об атаке на соответствующем участке незаселенной местности", - говорится в документе.

"Судя по всему, было запущено больше ракет, которые упали на территории самого сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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