США ратифицировали соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в Арктике

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. США ратифицировали международное соглашение о предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Госдепартамента.

"США ратифицировали соглашение о предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в центральной части Северного Ледовитого океана после Канады, России и ЕС. Документ вступит в силу после ратификации всеми десятью подписантами, - отмечается в пресс-релизе. - В данный момент промышленный промысел не ведется в открытом море, большая часть региона круглый год покрыта льдом. Однако, учитывая расширение свободной от льда территории летом, стороны считают, что промысел в обозримом будущем станет возможным".

Соглашение, отметили в Госдепартаменте, является первым юридически обязывающим документом в данной области. "Документ преследует две главные цели: предотвращение нерегулируемого промысла и создание условий для совместных научных исследований и мониторинга", - указали в Госдепе.

Соглашение было подписано в Гренландии 3 октября 2018 года. Сторонами документа являются Исландия, Канада, Китай, Норвегия, Россия, США, Южная Корея, Япония, Дания (за Фарерские острова и Гренландию) и остальные страны ЕС вместе взятые.