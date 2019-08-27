Президент Италии начал консультации о выходе из кризиса на фоне полной неопределенности

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла начал со встречи с председателем Сената (верхней палаты парламента) Марией Элизабеттой Казеллати новый раунд политических консультаций после развала правящей коалиции в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" и отставки премьер-министра Джузеппе Конте. Как сообщает во вторник пресс-служба президентской администрации, встречи с представителями основных партий состоятся в среду.

Маттарелла по завершении первого раунда консультаций на прошлой неделе дал время партиям для того, чтобы найти соглашение о формировании альтернативного парламентского большинства, которое бы поддержало новое правительство. Это позволило бы избежать досрочных выборов.

Соответствующие переговоры ведут "Движение" и находившаяся до сих пор в оппозиции Демократическая партия (ДП). Ситуация меняется постоянно: сначала СМИ, основываясь на информации источников в обеих партиях, сообщали, что стороны близки к достижению договоренности. Затем появились сообщения о прерывании контактов и взаимных ультиматумах. Так, "пятизвездные" настаивают на сохранении на посту премьера Конте, чья кандидатура изначально не устраивала ДП. Затем ДП обвинила лидера "Движения" Луиджи Ди Майо в том, что он готов рисковать соглашением ради личных амбиций. Появилась информация, что он претендует на пост главы МВД и хочет остаться вице-премьером.

К началу консультаций стороны вновь дали сигнал, что переговоры продолжаются "о программе и задачах". В случае формирования большинства в составе "Движения" и ДП бывшая правящая партия "Лига" окажется в оппозиции вместе со своими старыми союзниками по предвыборному альянсу - партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Все три настаивали на проведении новых выборов, а инициатором нынешнего кризиса выступил лидер "Лиги" Маттео Сальвини, занимавший в коалиционном с "Движением" правительстве пост вице-премьера и главы МВД. 8 августа (в день 55-летия Конте) он заявил, что парламентского большинства больше не существует, и потребовал проведения новых выборов. 20 августа Конте подал в отставку.