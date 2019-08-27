Эрдоган: Турция примет все необходимые меры для защиты своих военных в Идлибе

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Турецкое правительство защитит военных, находящихся в сирийском Идлибе, если это потребуется. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

"Здесь [в Идлибе] ситуация настолько усложнилась, что на данный момент наши военнослужащие находятся в опасности. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Здесь все необходимые шаги при необходимости будут своевременно сделаны", - сказал он.

Эрдоган также заявил, что действия правительственной армии Сирии, которая допускает бомбардировки в том числе гражданских объектов в зоне деэскалации Идлиб, затрудняют выполнение подписанного в Сочи меморандума.

"По сочинскому меморандуму, который в сентябре прошлого года мы подписали, мы смогли достичь относительной стабильности, но, к сожалению, с мая правительственные войска [Сирии], осуществляя бомбардировки в отношении в том числе гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума", - сказал Эрдоган.