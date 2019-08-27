ООН призвала Израиль и Ливан избежать эскалации конфликта

ООН, 27 августа. /ТАСС/. ООН в связи с инцидентом с израильскими беспилотниками в Бейруте призывает Ливан и Израиль проявлять максимальную сдержанность. Об этом заявил во вторник, выступая на заседании СБ ООН, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

25 августа в небо над южным Бейрутом вторглись два израильских беспилотника, один из дронов был заминирован и упал на крышу здания информационного центра партии "Хезболлах". Кроме того, в ночь на 26 августа силы Израиля нанесли удары по позициям радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование в Ливане. Ливанский премьер-министр Саад Харири в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Москву помочь не допустить эскалации напряженности между Ливаном и Израилем.

"ООН обратила внимание на эти заявления, а также на начатое властями Ливана расследование этого инцидента", - сказал Младенов.

"ООН призывает всех участников конфликта к прекращению насилия и полному выполнению положений резолюции 1701 СБ ООН, - добавил он. - Мы также призываем стороны проявить максимальную сдержанность в действиях и заявлениях".