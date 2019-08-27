Трамп надеется, что Конте останется премьером Италии

ТАСС, 27 августа. Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте отлично представил свою страну на саммите Группы семи (G7) в Биаррице, и выразил надежду на то, что он сохранит свой пост. Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter.

"Глубокоуважаемый премьер-министр Джузеппе Конте мощно представил Италию на G7, - написал Трамп. - Он очень любит свою страну и поддерживает хорошее сотрудничество с США. Очень талантливый человек, надеюсь, он останется премьером".

20 августа Конте подал в отставку с поста итальянского премьера, но продолжает выполнять текущие обязанности. В ходе встречи на саммите Группы семи Трамп и Конте отметили, что у них сложились хорошие личные отношения. Поездка в Вашингтон в конце июля 2018 года была одним из первых зарубежных турне итальянского премьера после того, как он возглавил итальянское правительство 1 июня 2018 года.

У 55-летнего Конте есть большие шансы сохранить пост премьера, поскольку на его кандидатуре настаивает Движение "5 звезд", которое ведет переговоры с Демократической партией об альтернативном парламентском большинстве.

В воскресенье газета The Guardian сообщила, что Трамп поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России. Американского лидера поддержал лишь Конте.