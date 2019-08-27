Корбин обратился к консерваторам за поддержкой усилий по недопущению Brexit без сделки

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин обратился к депутатам от правящей Консервативной партии и независимым парламентариям с просьбой о поддержке межпартийных усилий по недопущению реализации сценария выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщило агентство Press Association.

Так, Корбин направил письма в общей сложности 116 депутатам Палаты общин, в том числе бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и экс-главе Минфина Филипу Хаммонду, которые неоднократно выступали против Brexit без сделки. "Мы знаем, что большинство в парламенте выступает против отсутствия соглашения", - написал он, предложив "работать вместе в духе коллегиального и межпартийного сотрудничества, чтобы найти практический способ предотвращения выхода без соглашения".

Как стало известно из совместного заявления, распространенного во вторник по итогам встречи членов Палаты общин, которая состоялась по инициативе Корбина, представители британских оппозиционных партий и независимые депутаты договорились совместно работать над тем, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял евроскептик Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).