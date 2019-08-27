WSJ: администрация США намерена начать консультации с йеменскими мятежниками

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать консультации с представителями йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами). Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, Вашингтон рассчитывает, что Саудовская Аравия также примет участие в "секретных переговорах в Омане с лидерами хуситов" о прекращении огня в Йемене. Американскую сторону, как ожидается, будет представлять дипломат Кристофер Хензел, который ранее в этом году был назначен послом США в Йемене.

В публикации констатируется, что в 2015 году сотрудники администрации Барака Обамы, являвшегося тогда президентом США, встречались с представителями хуситов в Омане. Американская сторона в то время добивалась того, чтобы хуситы отпустили граждан США, которых они удерживали, а также прекратили боевые действия. В декабре 2018 года американские официальные лица встречались в Швеции с представителями йеменского мятежного движения. По словам источников, с тех пор стороны "не вели содержательных прямых консультаций".

По сведениям издания, в администрации Трампа появляются сомнения относительного того, что Саудовская Аравия стремится к прекращению конфликта в Йемене. На этой неделе американские официальные лица намерены встретиться в Вашингтоне со своими саудовскими коллегами, чтобы указать на необходимость дипломатических контактов для прекращения противостояния в Йемене. Как отмечает издание, на среду, в частности, запланирована встреча госсекретаря США Майкла Помпео с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

Издание констатирует, что Госдепартамент не подтвердил информацию о предстоящих контактах с хуситами. В ведомстве отметили, что "американский посол в Йемене проводит консультации со всеми йеменцами для выполнения целей Соединенных Штатов в стране". Госдепартамент, Белый дом и Пентагон пока не ответили на запрос ТАСС в Вашингтоне с просьбой предоставить подробности.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.