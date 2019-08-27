Глава МИД Индии сообщил, что республика надеется на нормализацию отношений с Пакистаном

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Индия надеется решить проблемы в отношениях с Пакистаном, чтобы страны в итоге стали хорошими соседями. Об этом заявил во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если у вас сосед, который не хочет взаимного перемещения, торговли, который использует терроризм, чтобы давить на вас, это конечно ненормальная ситуация, то есть это действительно уникальная ситуация, уникальные проблемы с Пакистаном. Но мы найдем способ решения этих проблем", - сказал он.

"Конечно есть сложные политические, исторические причины этого, но мы считаем, что в конечном итоге странам нужно будет прийти к какому-то согласию", - добавил министр.

Джайшанкар выразил надежду на то, что когда-нибудь Индия и Пакистан станут хорошими соседями. "Это важная цель, к которой стоит стремиться", - заключил глава МИД Индии.

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.