Ливанцы ответят на агрессивные действия Израиля национальным единством

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Высший совет обороны Ливана подтвердил во вторник право ливанцев использовать все средства для отражения израильской агрессии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента республики, поступившем в распоряжение ТАСС по итогам заседания совета, которое прошло во дворце Бейт-эд-Дин.

"Самым сильным оружием против агрессивных действий Израиля остается национальное единство", - указывается в документе. В нем сообщается, что МИД Ливана направит жалобу в Совет Безопасности в ответ на грубое нарушение Израилем режима прекращения огня, установленного в 2006 году на совместной границе резолюцией 1701 СБ ООН.

В распространенном ранее коммюнике командования ливанской армии сообщалось, что 25 августа в ночные часы в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника. По его данным, один из них рухнул, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад. В результате получили ранения трое сотрудников информационного центра шиитской партии "Хезболлах".

В ночь с воскресенья на понедельник Израиль с помощью беспилотников нанес три удара по району Кусая в долине Бекаа, где находится база радикальной группировки Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК).