Президент Бразилии поблагодарил лидеров G7 за обсуждение пожаров в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил страны Группы семи за обсуждение ситуации вокруг пожаров в амазонских лесах. Об этом глава государства заявил во вторник в ходе совещания с членами правительства и губернаторами региона, которое транслировалось в Facebook.

"Мы благодарны G7 за проделанную работу. Я разговаривал [с президентом США Дональдом] Трампом и еще двумя лидерами, приглашенными на встречу [и.о. председателя правительства Испании Педро Санчесом и президентом Чили Себастьяном Пиньерой], чтобы успокоить их и привнести серьезный настрой в работу столь важной площадки, как G7", - сказал глава южноамериканской республики. Он также уточнил, что не против диалога по этому вопросу с Францией, выразив уверенность, что "решение данной проблемы, которое устроило бы весь мир" будет найдено благодаря общим усилиям.

В понедельник вечером глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что правительство Бразилии откажется от анонсированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном помощи "семерки" в размере €20 млн на тушение пожаров в Амазонии. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

На прошлой неделе Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих, которые полностью контролируют ситуацию. Для этих целей военным выделено 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии.