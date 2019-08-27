ООН пока не готовит встречу лидеров Франции, США и Ирана на полях Генассамблеи

ООН, 27 августа. /ТАСС/. ООН пока не может подтвердить информацию о подготовке встречи лидеров Франции, США и Ирана на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая начнется 23 сентября. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Организация встреч - это именно то, чем мы зарабатываем на жизнь, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения трехстороннего саммита в ООН. - Множество двусторонних встреч проходит в ходе [недели] высокого уровня Генассамблеи, наша задача - это предоставление площадки".

В то же время Дюжаррик заявил, что пока генсек ООН Антониу Гутерриш "не получал никаких запросов на подготовку этой встречи". "Но если от нас что-то потребуется, мы будем счастливы оказать необходимую помощь", - добавил представитель генсека.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита G7 в Биаррице заявил о планах по проведению трехсторонней встречи вместе с лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани в течение ближайших недель. После этого Трамп заявил, что готов к встрече с Роухани при наличии надлежащих условий и считает такое предложение реалистичным.