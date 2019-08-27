Американские законодатели призвали Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские законодатели призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции за приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции из-за покупки ею С-400, как того требует американское законодательство. Интересам Турции наилучшим образом служит партнерство с США, а не с Кремлем", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщала в начале августа газета The Washington Post, республиканцы и демократы в Конгрессе США намерены обязать Трампа ввести санкции в отношении Турции, если вашингтонская администрация в ближайшее время не сможет разъяснить законодателям, какое наказание ожидает Анкару за покупку С-400. Члены Конгресса, по данным издания, хотят, чтобы глава вашингтонской администрации ввел против Турции рестрикции в связи с принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

В июле Белый дом заявил, что решение Анкары по С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания самолетов пятого поколения F-35. При этом в конце прошлого месяца руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщила об отсутствии конкретных сроков введения санкций в рамках CAATSA в отношении Турции.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля.

Во вторник президент России Владимир Путин во время посещения международного авиасалона МАКС-2019, обращаясь к сопровождавшему его президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил, что еще одна поставка комплексов С-400 прошла 27 августа.