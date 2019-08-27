Оппозиция в украинском парламенте нового созыва возглавит только один комитет

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде нового созыва будет возглавлять только один комитет - по вопросам свободы слова. Об этом во вторник сообщил журналистам глава депутатской подготовительной группы и лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Принято решение, что комитет по свободе слова возглавит депутат от "Оппозиционно платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич", - сказал он. По словам Разумкова, окончательный состав комитетов Рады будет утвержден в среду, 28 августа, не позднее полудня. "Давайте договоримся, что завтра до 12:00 все депутаты фракций и самовыдвиженцы должны подать информацию о персональном составе в комитете. Надеюсь, что вы ответственно отнесетесь к этому, чтобы это негативно не повлияло на нашу работу 29 августа, в день открытия первой сессии", - добавил Разумков.

Он также сообщил, что 18 комитетов в Раде возглавили представители от партии "Слуга народа", по одному - от партий "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность", а также внефракционный депутат.

По данным, которые ранее появлялись в украинских СМИ, но до сих пор не имели официального подтверждения, депутаты от "Слуги народа" займут 70 руководящих должностей в комитетах Рады. В их число, кроме председателя, входит пост секретаря и заместителей председателя. Кроме того, 15 руководящих должностей получит фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 14 мест отдадут "Батькивщине" и "Голосу", а "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко - четыре.

Вместе с тем сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович выразил недовольство из-за отсутствия у оппозиции руководящих должностей в бюджетном комитете и комитете по правам человека. Несмотря на это, подчеркнул он, партия "будет отстаивать интересы избирателей в Донецке и Луганске".

Внеочередные выборы в Раду

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом, партия "Слуга народа" получила 254 мандата (с учетом мажоритариев) и не нуждается в коалиции с другими фракциями, поскольку для принятия большинства законопроектов требуется простое большинство - 226 голосов (считается от утвержденного состава парламента Украины - 450 депутатов). "Оппозиционной платформе - За жизнь" досталось 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получили 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.