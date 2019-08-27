В Судане на 14 министерских портфелей претендуют 49 кандидатов

КАИР, 27 августа. /ТАСС/. Число претендентов на 14 министерских портфелей в Судане составляет 49 человек. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Абдалла Хамдук, передает телеканал Sky News Arabia.

"Альянс "За свободу и перемены" (основная оппозиционная сила страны) передал мне список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на пять руководящих постов в специализированных советах правительства", - отметил он.

В настоящее время в Судане ведутся консультации по формированию правительства под управлением Хамдука, который вступил в должность 21 августа.

Как ранее заявил премьер-министр, его кабинету предстоит решать сложнейшие задачи по выведению страны из экономического кризиса. В числе приоритетных направлений работы он назвал прекращение войны и достижение мира, проведение реформ, борьбу с коррупцией, налаживание производства, отказ от дотаций, восстановление банковского сектора страны.

Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартумом потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протесты, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.