Столтенберг предупредил о возможном военном ответе НАТО в случае кибератаки

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Кибератака в отношении НАТО может привести к применению статьи 5 договора альянса о коллективной обороне. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг написал в статье, которую во вторник на своем сайте опубликовал британский журнал Prospect.

"Всего за несколько минут одна кибератака может нанести ущерб нашей экономике на миллиарды долларов, привести к сбою работы глобальных компаний, парализовать нашу критическую инфраструктуру, подорвать наши демократии и наш военный потенциал. <...> НАТО приспосабливается к этой новой реальности, чтобы мы все были в безопасности, как и на протяжении последних 70 лет. Серьезная кибератака может инициировать применение статьи 5 нашего основополагающего договора. Это наше обязательство по коллективной обороне, когда нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех. Мы определили киберпространство как область, в которой НАТО будет действовать и защищать себя так же эффективно, как и на суше, на море и в воздухе", - отметил он.

По словам Столтенберга, "киберпространство - это новое поле боя", поэтому главными приоритетами альянса на этом направлении являются подготовка квалифицированных кадров, обеспечение должного финансирования и оснащение необходимой техникой.