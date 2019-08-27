Кандидат Аршба определится с позицией на второй тур выборов президента Абхазии 29 августа

СУХУМ, 27 августа. /ТАСС/. Советник министра обороны Абхазии Олег Аршба, который на президентских выборах в Абхазии занял третье место и не прошел во второй тур, определится со своими сторонниками с позицией по поддержке одного из двух кандидатов 29 августа. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

"29 августа соберемся с активистами нашего предвыборного штаба, с моими доверенными лицами и наблюдателями и выслушаем их рекомендации по поводу предстоящего второго тура, учтем их мнение. Так и выстроим свою последующую работу по предстоящим выборам. Строго будем следовать их рекомендациям - они наши избиратели, у нас определенные обязательства друг перед другом", - сказал Аршба.

Другой не прошедший во второй тур кандидат, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба заявил ТАСС, что не намерен призывать своих сторонников голосовать за кого-либо во втором туре выборов президента. "Я лишь призываю их наверстать упущенное, наслаждаться морем и солнцем. Никаких переговоров ни с какими другими бывшими кандидатами в президенты не вел и не буду", - отметил он.

Экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, в свою очередь, сказал, что лично он будет голосовать "против всех", не уточнив, за кого призовет голосовать своих сторонников.

С остальными кандидатами ТАСС связаться не удалось.

По данным ЦИК

25 августа в Абхазии прошли выборы президента, в которых участвовали девять претендентов. Двое из них - действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния вышли во второй тур.

По данным ЦИК, в первом туре действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83%, его ближайший конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 22,91%, бывший заместитель министра иностранных дел, советник министра обороны Олег Аршба - 22,56%, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба - 4,32% голосов, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб - 1,7%, депутат парламента Алмас Джапуа - 2,12%, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба - 5,97%, предприниматель Астамур Какалия - 1,02%, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба - 6,89%.

Как сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, "в соответствии с законодательством, второй тур проходит в течение двух недель и назначается на 8 сентября".