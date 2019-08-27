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Колумбия усилила меры безопасности на границе с Эквадором, чтобы не допустить беспорядков

Мигранты из Венесуэлы ранее блокировали работу пограничного перехода

ТАСС, 28 августа. Власти Колумбии направили во вторник дополнительные подразделения полиции на границу с Эквадором, чтобы не допустить беспорядков с участием мигрантов из Венесуэлы. Об этом сообщило агентство EFE.

Сотни выходцев из Боливарианской Республики в понедельник блокировали работу пограничного перехода между Колумбией и Эквадором. Они протестовали против решения властей Эквадора пускать их в страну с 26 августа только при наличии визы. Соответствующий указ президент южноамериканской страны Ленин Морено подписал 26 июля.

Ранее о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу. В 2018 году из-за наплыва мигрантов обе страны ужесточили правила пересечения границ: венесуэльцев обязали предъявлять паспорта, а не национальные удостоверения личности.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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ПеруКолумбияЭквадорВенесуэлаМорено, Ленин
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