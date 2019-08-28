Помпео: США готовы предоставить Ирану кредиты, если его власти "изменят поведение"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы выделить Ирану финансовые средства для развития страны в случае, если власти изменят свое поведения и выполнят условия, которые ставит Вашингтон. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC, текст которого распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы найти выход. Мы хотим, чтобы Иран был нормальной страной. Мы хотим, чтобы народ Ирана добился успеха в том, чтобы изменить поведение своего руководства", - сказал он.

"Когда это будет сделано, мы рады будем сесть за стол переговоров с Ираном и предоставить им ресурсы и капитал, необходимые для того, чтобы они стали успешной страной", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон выделить Ирану краткосрочные кредиты, которые позволят этой стране преодолеть экономические последствия санкций США.

Госсекретарь уточнил, что для этого Ирану надо выполнить условия, которые ставят США. "Как сказал президент [США Дональд Трамп], это произойдет тогда, когда будут подходящие условия. Мы достаточно четко объяснили, какие именно это условия. Это произойдет тогда, когда руководство Ирана согласится выполнить их", - пояснил он.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.