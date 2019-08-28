Бразилия готова принять международную помощь для Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 августа. /ТАСС/. Бразильские власти согласны принять от иностранных государств и международных организаций помощь в борьбе с пожарами и вырубкой лесов Амазонии на том условии, что самостоятельно будут распоряжаться выделенными средствами. С таким заявлением выступил во вторник пресс-секретарь правительства страны Отавиу Регу Баррус.

"Правительство Бразилии в лице президента готово принять финансовую помощь от организаций и [иностранных] государств. Этими средствами, после их поступления в страну, будет распоряжаться исключительно бразильский народ", - сказал он в ходе брифинга.

По словам Барруса, суверенитет страны в регионе не может быть предметом обсуждения.

В понедельник вечером Оникс Лоренцони - глава администрации президента Бразилии Жаира Болсонару - заявил, что правительство южноамериканской страны откажется от анонсированной президентом Франции помощи "семерки" в размере €20 млн на тушение пожаров в Амазонии. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

На прошлой неделе Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих, которые полностью контролируют ситуацию. Для этих целей военным выделены 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), хотя ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии.