Экс-премьер Малайзии предстал перед судом по обвинению в коррупции на $547 млн

СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии приступил в среду к рассмотрению уголовных дел по обвинению экс-премьера Наджиба Разака в хищениях средств государственного инвестиционного фонда 1MDB на сумму около $547 млн. Об этом сообщает агентство Bernama.

Старший помощник заместителя генерального прокурора Гопал Рам зачитал обвинения в адрес Наджиба в использовании служебного положения для хищения средств фонда в особых крупных размерах, а также в отмывании денег. Подсудимый, которого ранее выпустили на свободу под залог, все выдвинутые обвинения отвергает, утверждая, что все они имеют политическую подоплеку. В первый день будут допрошены шесть свидетелей. Как ожидается, всего на процесс будут вызваны более 60 свидетелей.

Как минимум по нескольким обвинениям предусмотрено заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. В Малайзии действует система вынесения приговоров за каждое преступление по отдельности, а не по совокупности совершенных деяний. Кроме того, возможен штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.

Скандал с фондом

Наджиб Разак, заняв в 2009 году кресло премьера, почти сразу же создал фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. В 2015 году газета The Wall Street Journal выступила с сенсационной статьей о наличии $700 млн на личных счетах Наджиба, которые были переведены со счетов фонда.

Первоначально власти категорически все обвиняли, грозили исками газете, закрывали местные оппозиционные СМИ. Глава полиции даже называл такие публикации попытками госпереворота. Несмотря на попытки отгородиться от поступающих обвинений в коррупции и хищениях, власти были вынуждены начать расследование. В итоге антикоррупционное ведомство признало наличие на личных счетах Наджиба $700 млн. Правда, по их версии, эти миллионы к фонду не имели никакого отношения, а были всего лишь спонсорскими взносами. Сам бывший премьер долго молчал, но потом пояснил, что это была помощь от королевской семьи Саудовской Аравии на политические нужды.

Провальные выборы

Возглавляемая Наджибом Объединенная малайская национальная организация (новая) (ОМНО) в мае прошлого года потерпела поражение на парламентских выборах. Результаты голосования оказались настолько плачевными, что через несколько дней Наджиб объявил о своей отставке с поста руководителя этой крупнейшей партии Малайзии. Автоматически, по конституции, он лишился и кресла премьера.

Через несколько дней после подведения итогов Наджиб с супругой попытались покинуть Малайзию, однако полицейские в прямом смысле сняла их с частного самолета, который уже стоял на взлетной полосе и готовился вылететь в Индонезию. Спустя некоторое время правоохранительные органы провели обыски в апартаментах и резиденции Наджиба. В итоге были конфискованы предметы роскоши и наличные на общую сумму свыше $273 млн.