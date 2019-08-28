В Южной Корее исследуют морскую воду на фоне сообщений об утечке радиации в КНДР

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея анализирует образцы морской воды, отобранные на границе с КНДР, на предмет радиоактивности на фоне сообщений СМИ об утечке на заводе по производству уранового концентрата в Северной Корее. Об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

"После сообщений СМИ правительство проводит анализ морской воды, отобранной утром в пятницу в районе северной разграничительной линии (границы в КНДР в Желтом море)", - отметил он. По словам чиновника, результаты исследования будут получены примерно через две недели.

Ранее радио "Свободная Азия" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщило, что завод по обогащению урана в уезде Пхёнсан может сбрасывать содержащие радиоактивные отходы в ближайшую реку Рёсон. Специализирующийся на новостях из КНДР веб-портал 38 North впоследствии подтвердил эту информацию со ссылкой на собственные источники.

"Возможно, даже более важным, чем влияние на окружающую среду, является тот факт, что эксплуатация объекта свидетельствует о продолжении Пхеньяном выработки высокообогащенного урана для создания ядерных вооружений", - отметил Ли Сан Мин.