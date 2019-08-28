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Зариф заявил, что Ближний Восток будет безопасным, если США прекратят экономическую войну

Глава МИД Ирана отметил, что "регион сам стабилизируется, если прекратят заниматься терроризмом и экономическими войнами"

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Иран считает, что ситуация с региональной безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется, если США прекратят экономическую войну против Тегерана. Об этом в среду заявил телеканалу NHK иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Крайне сложно поддерживать регион в безопасности, пока США ведут экономическую войну против Ирана. Регион сам стабилизируется, если прекратят заниматься терроризмом и экономическими войнами", - сказал он.

Зариф находится с визитом в Японии. В среду он провел встречу с премьер-министром Синдзо Абэ, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по снижению напряженности. Также была достигнута договоренность о проработке встречи Абэ с президентом Ирана Хасаном Роухани во второй половине сентября в Нью-Йорке, когда там будет проходить Генеральная Ассамблея ООН.

Теги
ЯпонияСШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
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