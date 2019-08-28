Миссия наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Белоруссии начнет работу 4 сентября

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Белоруссии, она приступит к работе 4 сентября. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

"Планируется, что официально работа миссии начнется 4 сентября, когда Сергей Николаевич Лебедев прибудет в ЦИК [Белоруссии] для встречи с ее председателем", - отметил Гуминский.

Первый замглавы Исполкома сообщил, что уже развернут штаб миссии, руководство которым возложено на него. "Мы направили приглашения всем государствам, президентам, ЦИК и правительствам [стран СНГ], где просим выделить своих представителей в состав миссии от СНГ. "Предполагается, что у нас будет порядка 50 долгосрочных наблюдателей. В целом миссия будет большая, потому что есть большой интерес к работе в ее составе со стороны стран Содружества", - сказал Гуминский.

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут 17 ноября, в Палату представителей Национального собрания планируется избрать 110 депутатов.