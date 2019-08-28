Североирландские юнионисты поддержали приостановку работы парламента Великобритании

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Североирландская Демократическая юнионистская партия (ДЮП) поддерживает решение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о приостановке работы Палаты общин. Об этом в среду в Twitter сообщила лидер ДЮП Арлин Фостер.

"Мы приветствуем решение назначить на 14 октября тронную речь королевы, которая знаменует начало новой сессии парламента, когда правительство представит свою обновленную законодательную повестку дня, касающуюся внутренних вопросов", - написала она, отметив, что ДЮП продолжит работать с премьером для укрепления единства страны, достижения соглашения с ЕС по Brexit и восстановления местного самоуправления в Северной Ирландии.

Джонсон в среду объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом он отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Однако парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, раскритиковали данное решение.