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Встреча глав МИД стран ОДКБ пройдет в Нью-Йорке 27 сентября

ТАСС, 28 августа. Рабочая встреча глав МИД государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на 27 сентября и пройдет в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом в среду сообщается на сайте ОДКБ.

"28 августа под председательством постоянного и полномочного представителя Кыргызской Республики Амана Мамбетсеитова состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности <...> Обсуждался ход подготовки к рабочей встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, запланированной на 27 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

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