СМИ: партия "Слуга народа" планирует переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует провести реформу Генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - офис генпрокурора. Об этом сообщило украинское издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

"Партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру в офис генпрокурора", - отмечает издание.

По словам источника, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры. При этом, пишет "Левый берег", такие действия повлекут "чистку" всех кадров ведомства.

В рамках реформы Генпрокуратуры также планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов, а также военной прокуратуры.

Ранее СМИ сообщали о том, что Зеленский планирует внести в Верховную раду проект постановления с предложением назначить на должность генпрокурора Руслана Рябошапку.