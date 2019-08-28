СМИ: в Ираке в отставку отправлен глава Федеральной полиции

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Командующий Федеральной полиции Ирака генерал-лейтенант Раид Шакер Джоудат снят в среду с занимаемой должности. Об этом сообщил телеканал As Sumaria.

По его данным, соответствующий приказ подписан министром внутренних дел Ясином аль-Ясири. Отмечается, что отставка полицейского начальника связана с плановой "ротацией кадров", он переведен в штаб-квартиру министерского агентства по делам федеральной безопасности. Как отмечает телеканал, временно возглавить данную структуру уже поручено генерал-майору Джаафару аль-Баттату. Последний занимал ряд руководящих должностей в ведомстве, в том числе был главой полиции южного города Басра.

Федеральная полиция сыграла немалую роль в освобождении Ирака от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Наряду с армией и полувоенизированными формированиями ее бойцы принимали непосредственное участие во многих операциях против экстремистов, в том числе освобождении второго по величине города страны Мосула и ликвидации их главарей.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.