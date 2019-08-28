Al Jazeera: оглашение состава нового правительства Судана отложено на 48 часов

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук не будет, как ожидалось, представлять в среду состав нового правительства страны на переходный период. Как сообщает телеканал Al Jazeera, оглашение имен утвержденных на министерские посты кандидатов отложено на 48 часов.

Во вторник альянс "За свободу и перемены" (основная оппозиционная сила страны) передал главе кабмина список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на кресла глав пяти специализированных советов правительства. В течение дня от Хамдука ждали окончательный список, однако пока он так и не был обнародован. Что стало причиной задержки, пока не известно.

Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протесты, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В текущем месяце Военсовет и альянс после длившихся несколько месяцев сложных переговоров и разногласий пришли к долгожданному соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства.

Согласно политическому соглашению, оппозиция получила право назначить премьера и большинство членов кабинета, за исключением министра обороны и внутренних дел, кандидатуры которых выдвигают военные. По информации газеты Asharq Al-Awsat, наиболее предпочтительной фигурой на пост главы оборонного ведомства является бывший член Военсовета генерал-лейтенант Джамаль Омар. По договоренности сторон, после оглашения премьером своего списка у Суверенного совета будут сутки на его утверждение. В случае положительного решения к присяге новый кабинет приведут уже на следующий день.