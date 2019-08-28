Reuters: армия Таиланда планирует к 2020 году купить у США 120 бронетранспортеров

БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Армия Таиланда планирует приобрести 120 бронированных автомобилей американского производства к 2020 году, первая партия из 10 машин поступит в сентябре. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.

Командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг заявил журналистам, что страна получит 70 бронетранспортеров американского производства к концу текущего года и еще 50 машин в следующем году, но не назвал стоимость сделки. "Первая поставка будет состоять из 10 машин, и к концу года их будет 70, - сказал он. - Следующая поставка будет насчитывать 50 бронетранспортеров". Генерал добавил, что бронетехника будет развернута на базе в провинции Чачоенгсао, к востоку от Бангкока.

По словам источника в министерстве обороны, 23 из этих бронетранспортеров США предоставят Таиланду бесплатно, все они будут поставлены до конца года. Королевство уже заплатило за 47 машин, плата за еще 50 будет переведена в следующем году.

США также помогут таиландской армии в обслуживании транспортных средств.

В мае газета Bangkok Post сообщала, что военные Таиланда заключили сделку на покупку у США 37 отремонтированных бронетранспортеров Stryker за $80 млн. По информации издания, королевство также бесплатно получит от Соединенных Штатов еще 23 такие бронированные машины.