Американский сенатор Исаксон сложит с себя полномочия из-за болезни Паркинсона

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец от штата Джорджия Джон Исаксон заявил в среду, что в конце года сложит с себя полномочия из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

"После долгих молитв и консультаций с моей семьей и врачами я принял очень трудное решение покинуть Сенат США в конце 2019 года. Для меня было большой честью служить штату Джорджия. Это решение было принято с большой болью, но я знаю, что оно правильное", - написал в Twitter республиканец, которому в декабре исполняется 75 лет.

"Я ухожу с работы, которую люблю, потому что мои проблемы со здоровьем сказываются на мне, моей семье и моих сотрудниках, - отметил законодатель. - Моя болезнь Паркинсона прогрессирует, и я продолжаю ходить на физиотерапию, чтобы восстановиться после падения в июле. Кроме того, на этой неделе мне сделали операцию по удалению опухоли на почке".

Газета Politico считает, что уход Исаксона подорвет шансы республиканцев сохранить контроль над Сенатом по итогам выборов в следующем году. Губернатор Джорджии Брайан Кемп (республиканец) должен представить законодателя, который будет занимать пост Исаксона до конца 2020 года. На выборах в следующем году жители штата проголосуют за сенатора, который будет представлять их в законодательном органе до 2022 года.

На данный момент в верхней палате Конгресса у республиканцев 53 места, демократов - 45, у, как правило, поддерживающих демократов независимых сенаторов - два.