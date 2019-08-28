Глава Пентагона на следующей неделе обсудит в Европе противодействие "агрессии России"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду, что нанесет на следующей неделе визит в Европу с целью обсудить в том числе противодействие "агрессии России". Соответствующее заявление руководитель оборонного ведомства сделал, выступая на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом брифинге для журналистов в Пентагоне.

"На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России", - сказал Эспер.