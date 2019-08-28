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Ситуация на Корейском полуострове
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В США заявили, что не будут остро реагировать на пуски ракет меньшей дальности КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер считает, что в итоге будет достигнута полная денуклеаризация Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут остро реагировать на пуски ракет меньшей дальности с территории КНДР, американские власти не собираются закрывать двери для дипломатии. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Безусловно, мы обеспокоены их [северокорейскими] испытаниями ракет меньшей дальности [до 1 тыс. км]. Мы хотим понять, что они делают и зачем они это делают. Но с другой стороны, мы не собираемся остро реагировать [на эти испытания]. Мы хотим применять взвешенный подход и убедиться, что не закрываем двери для дипломатии", - отметил Эспер.

"В конечном счете мы достигнем необратимой, проверяемой и полной денуклеаризации [Корейского] полуострова. Лучший способ для этого - политическое соглашение. Мы не хотим закрывать двери [для дипломатии], остро реагируя на их испытания и на то, что они делают", - пояснил министр. При этом во время своего выступления он включил КНДР наряду с Китаем в список угроз для США.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км.

В новость были внесены изменения (21:45 мск) - добавлены подробности.

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