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Совет Безопасности ООН приветствовал формирование нового правительства в Ираке

В организации призвали включать в правительство больше женщин

ООН, 28 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в среду обсудил ход стабилизации обстановки в Ираке, где действует одна из миротворческих миссий организации. В ходе заседания члены СБ приветствовали назначение ключевых фигур нового правительства страны.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхерт заявила о "практически полном завершении формирования правительства Ирака, за исключением министра образования". Она отметила, что в правительство Иракского Курдистана вошли три женщины, и призвала к назначению женщин на ответственные посты и на федеральном уровне. "Хорошая новость заключается в том, что формирование правительства создает благоприятные условия для переговоров между Багдадом и Эрбилем (столица Иракского Курдистана - прим. ТАСС), что подтверждается и созданием комитета высокого уровня по переговорам", - добавила Хеннис-Плассхерт.

К призыву включать в правительство больше женщин присоединились представители Франции, Бельгии, Перу и Великобритании.

"Приветствуем шаги по формированию правительства, рассчитываем, что в ближайшее время этот процесс будет завершен, - констатировал в своем выступлении и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. - Убеждены, что это будет содействовать преодолению всех внутриполитических разногласий".

Со своей стороны представитель соседнего с Ираком Кувейта Мансур аль-Отейби заявил о том, что "негативная страница в отношениях двух стран оставлена в прошлом, и теперь они стабильно развиваются в позитивном направлении". "Внимательно следим за процессами в Ираке, где видим значительный прогресс в плане улучшения ситуации в безопасности. Сейчас очень важный период для Ирака, и мы поддерживаем новый состав правительства в реализации реформ", - добавил он.

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БельгияПеруИракКувейтВеликобританияРоссияФранция
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